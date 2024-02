La pagode Linh Ung, un chef-d'œuvre sur la péninsule de Son Trà

Située à 10 km au Nord-Est du centre-ville de Da Nang, la pagode Linh Ung – Bai But est un chef-d’œuvre sur la péninsule de Son Trà et l’une des plus imposantes et attrayantes de la ville de Da Nang.