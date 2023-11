Quang Ninh (VNA) – Lorsque les visiteurs touchent l’écran et commencent à déplacer les points de l’image, ils semblent entrer dans l’espace du complexe de monuments et de paysages de Yên Tu connu comme la terre ancestrale de la secte bouddhique zen Truc Lâm, dans le Nord, futur candidat au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Image numérisée de An Kỳ Sinh, à Yên Tu. La numérisation apparaît comme une solution afin de préserver virtuellement les monuments de Yên Tu. Ce processus technologique est possible grâce à des technologies innovantes telles que la photogrammétrie, la photographie en haute résolution ou encore les scanners en 3D. Photo: baoquangninh.vn Image numérisée de An Kỳ Sinh, à Yên Tu. La numérisation apparaît comme une solution afin de préserver virtuellement les monuments de Yên Tu. Ce processus technologique est possible grâce à des technologies innovantes telles que la photogrammétrie, la photographie en haute résolution ou encore les scanners en 3D. Photo: baoquangninh.vn



Le complexe comprend quatre sites des monuments historiques nationaux spéciaux : le site des monuments historiques et des paysages de Yên Tu dans la ville de Uông Bi, province de Quang Ninh ; le site des monuments historiques de la dynastie des Trân dans la cité municipale de Dông Triêu, province de Quang Ninh ; le site des paysages de Tây Yên Tu dans la province de Bac Giang ; et le complexe de Côn Son-Kiêp Bac-Thanh Mai dans la province de Hai Duong.



Le complexe de monuments et de paysages de Yên Tu est réputé comme étant une terre sacrée du bouddhisme. Il abrite une multitude de pagodes et de sanctuaires qui sont autant de repères du parcours du roi Trân Nhân Tông (1258-1308) qui s’y est retiré en tant que moine et y a propagé le bouddhisme avant d’atteindre lui-même le statut de bouddha.

Les autorités locales ont valorisé les technologies numériques pour offrir des visites virtuelles du complexe et des trésors qu’il abrite, permettant au public de découvrir les monuments en trois dimensions tout en obtenant des informations détaillées.

Le Comité de gestion des monuments et des forêts nationaux de Yên Tu a créé un site Web pour propager et promouvoir le complexe des monuments et paysages de Yên Tu, et a déployé le projet d’application des technologies de l’information à la gestion et à la promotion du complexe.

L'image numérisée de la boîte en or de Ngoa Vân - symbole de la secte bouddhique zen Truc Lâm - reconnue comme trésor national. Photo: baoquangninh.vn



Les visiteurs peuvent accéder aux sites du complexe depuis chez eux, ce qui estompe progressivement les limites traditionnelles du réel et du virtuel, multipliant les sources d’information, et efface l’effet de la distance géographique. En outre, ils sont connectés lors de la visite et se servent de leur martphone pour prendre des photos, pour suivre des applications de visite guidée et pour accéder aux données du site en réalité virtuelle.

Dernièrement, la Fondation vietnamienne de soutien aux créations littéraires et artistiques (VIFOLAC) a filmé, photographié et numérisé en trois dimensions, l’art architectural, les vestiges historiques et culturelles, les vestiges révolutionnaires et les trésors nationaux à Quang Ninh. En particulier, ce projet se concentre sur les monuments et paysages de Yên Tu, à Quang Ninh.

Dans les temps à venir, le Bureau de la culture et de l’information de la ville de Uông Bi continuera de conseiller les dirigeants municipaux sur la mise en œuvre de projets de numérisation du patrimoine culturel pour servir la promotion du tourisme sur les plateformes numériques, ainsi que sur les projets d'identité de marque touristique, a fait savoir son chef Pham Xuân Thành.

Nous continuerons à nous coordonner avec les unités et localités concernées pour compléter le dossier de candidature de Yên Tu à soumettre à l’UNESCO, propager et promouvoir les monuments, les paysages et d’autres biens culturels en association avec le développement socio-économique sur la plateforme numérique, en numérisant le patrimoine pour servir la promotion des patrimoines culturels auprès des touristes, a-t-il encore indiqué. – VNA