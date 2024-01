Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a signé le 23 janvier une décision approuvant une stratégie nationale visant à protéger, soigner et améliorer la santé de la population d’ici 2030, avec une vision jusqu’en 2045, qui vise à ce que chacun bénéficie de services de santé de qualité.

Un vétéran de guerre dans la province de Bac Giang se voit fournir des médicaments à titre gracieux. Photo : VNA

Dans le cadre de cette stratégie, le Vietnam s’efforce également de garantir que sa population vit dans une communauté sûre et se développe bien physiquement et mentalement, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie ainsi que les ressources humaines pour l’édification et la sauvegarde de la nation.En conséquence, la prévention et le contrôle des maladies, en particulier les maladies infectieuses émergentes, seront renforcés et la sécurité sanitaire assurée pour répondre rapidement au changement climatique et aux urgences de santé publique.Une attention particulière sera accordée à l’amélioration de la qualité et de l’efficacité du réseau de fourniture de services de santé, du niveau central jusqu’au niveau local, pour répondre à l’évolution des maladies, à l’intégration internationale et à la 4e révolution industrielle ; maintenir des niveaux de fécondité de remplacement ; réduire les différences de fécondité entre les régions et les groupes ; et développer les ressources humaines en termes de quantité, de qualité et de structure.D’ici 2045, le système de santé améliorera la qualité des services au même niveau que celle des pays avancés de la région, répondant aux besoins croissants et diversifiés des populations et parvenant à une couverture sanitaire universelle.Pour améliorer la santé de la population, la stratégie propose des solutions telles que l’accélération de la mise en œuvre du programme de santé et du mouvement d’hygiène pour améliorer la santé de la population ; améliorer la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants ; et réduire le taux d’enfants handicapés, la priorité étant accordée aux zones peuplées de minorités ethniques, montagneuses et frontalières et insulaires.Le Vietnam augmentera ses investissements dans les réseaux de santé préventive et les capacités de dépistage afin de garantir une capacité suffisante pour prévoir, surveiller et détecter rapidement les épidémies et les contrôler rapidement et efficacement.La stratégie vise également l’égalité dans l’accès aux services de contrôle médical et de traitement. – VNA