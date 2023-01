Le mont Fansipan recouvert de neige dans la matinée du 28 décembre. Photo: VNA

Lào Cai (VNA) – Les touristes dans la province de Là Cai (Nord-Ouest) se sont réveillés mercredi 28 matin avec un cadeau glacial pour la fin de l’année avec le retour de la neige sur le mont Fansipan surnommé «le toit de l’Indochine».



Sur le mont Fansipan (3.143 m), le mercure est descendu à – 1°C alors qu’une vague de froid renforcée en provenance de la Chine devrait se répandre sur les localités du Nord dans la journée et la nuit du 28 décembre.

Le mont Fansipan recouvert de neige . Photo: VNA

Photo: VNA

La température a chuté à -1°C sur le mont Fansipan. Photo: VNA

Même si le froid est intense, la vie ne s’arrête pas à Lào Cai qui a renforcé ses mesures de protection des habitants, du bétail, des volailles et des cultures, en recommandant aux touristes de rester prudents sur les routes rendues glissantes.



Les agences de voyage s’attendent à ce que ces conditions météorologiques contribuent à attirer davantage de visiteurs dans la zone touristique nationale de Sa Pa pendant les vacances du Nouvel An 2023.



La province de Lào Cai regorge de paysages naturels somptueux dont le plus renommé est incontestablement sa capitale Sapa, reine des montagnes et creuset de minorités ethniques, de cultures et de croyances. – VNA