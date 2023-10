Hanoi (VNA) - Les visiteurs de la citadelle impériale de Huê pourraient être surpris par l'extérieur splendide et magnifique du palais Kien Trung, qui est en cours de restauration par de talentueux céramistes. L’art de la décoration en porcelaine est considéré comme un « manteau » brillant, donnant vie à ce palais unique et à son style architectural indochinois, créant un point culminant dans l’espace ancien et calme du palais royal de Huê.

Photo : VNA

Parmi les différents types d’arts décoratifs architecturaux impériaux de Huê, la mosaïque de porcelaine joue un rôle et une position de premier plan dans l’architecture impériale de la dynastie des Nguyen. Le tombeau du roi Khai Dinh représente cet art. Restaurer les ruines du palais Kien Trung constitue véritablement un défi majeur pour les mosaïstes d’aujourd’hui, qui doivent assurer l’uniformité stylistique avec les autres œuvres de la même époque.



Selon Peintre Nguyen Thai Quang - Institut des sciences et technologies de la construction du Sud : ‘’J'ai dû me référer à différents types de porcelaine et de verre coloré présents au tombeau du roi Khai Dinh, et j'ai ensuite commandé de la porcelaine du village de poterie de Bat Trang, dans le nord, pour la restauration.’’



Avec seulement deux outils simples, une pince et une petite truelle, les mains talentueuses de l’artisan transforment des pièces de porcelaine brutes en pièces tendres, savamment assemblées en milliers d’images. Des pièces de quelques centimètres seulement, soigneusement découpées, créent des détails vifs et colorés.



Le projet de restauration du palais Kien Trung a débuté en 2019 et devrait s'achever d'ici la fin de cette année. Il s'agit d'une étape importante dans le parcours de 30 ans du complexe monumental de Huê reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel mondial.- VNA