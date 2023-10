La ministre japonaise des Affaires étrangères, Yoko Kamikawa. Photo : Kyodo/VNA

Tokyo, 6 octobre (VNA) - La ministre japonaise des Affaires étrangères, Yoko Kamikawa, prévoit de se rendre au Brunei, au Vietnam, au Laos et en Thaïlande du 8 au 13 octobre, selon un communiqué de presse du ministère japonais des Affaires étrangères.Au cours de la visite, le ministre Yoko Kamikawa rencontrera des responsables gouvernementaux de chaque pays, notamment le deuxième ministre des Affaires étrangères du Brunei Erywan bin Yusof, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos Saleumxay Kommasith, et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Thaïlande, Parnpree Bahiddha-nukara.Elle devrait confirmer que le Japon continuera à travailler en étroite collaboration avec chaque pays pour maintenir et renforcer un ordre international libre et ouvert fondé sur l'État de droit, approfondir les relations bilatérales dans un large éventail de domaines, répondre aux divers défis régionaux et internationaux, ainsi que d'organiser avec succès le Sommet commémoratif du 50e anniversaire de l'amitié et de la coopération ASEAN-Japon en décembre de cette année. - VNA