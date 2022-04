La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a eu le 14 avril une séance de travail à l'Université Thai Nguyen. Photo : VNA

Thai Nguyen (VNA) - La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a eu le 14 avril une séance de travail à l'Université Thai Nguyen, dans le cadre de sa visite de travail au Vietnam.

Dans le but d'améliorer le statut des femmes et de promouvoir l'égalité des sexes, l'ambassade du Canada au Vietnam parraine l'Université Thai Nguyen pour la mise en œuvre de deux projets : « Prévention et lutte contre la violence fondée sur les sexes dans des universités au Vietnam » et « Application de la technologie numérique pour augmenter l'efficacité des affaires en ligne pour les femmes handicapées dans le delta du fleuve Rouge au Vietnam".

Le projet de « Prévention et lutte contre la violence fondée sur les sexes dans des universités au Vietnam » a été mis en œuvre de septembre 2020 à février 2021. C’est un programme du gouvernement du Canada destiné à certains pays, dont le Vietnam, dans le but de promouvoir la paix, la prospérité, l'égalité dans le monde et surtout la question de l'égalité des sexes en milieu universitaire.

Le projet de « Application de la technologie numérique pour augmenter l'efficacité des affaires en ligne pour les femmes handicapées dans le delta du fleuve Rouge au Vietnam" a été mis en œuvre de septembre 2021 à février 2022 avec de nombreuses activités significatives telles que la formation sur l'utilisation de la technologie numérique dans les affaires en ligne pour les femmes handicapées ; la création d'une fanpage pour les femmes handicapées ; l’organisation d’un concours de photos en ligne ; l'organisation d'un séminaire en ligne sur les femmes handicapées et leurs affaires…

A cette occasion, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a rencontré et échangé avec les étudiants et des femmes handicapées de Thai Nguyen qui ont bénéficié des deux projets mentionnés. Elle s’est rendue dans la coopérative de thé de Tan Huong et a eu des échanges avec des femmes sur le processus de production du thé. - VNA