Le docteur François Pruvot (droite) soigne un patient. Photo: CTV/CVN

Hanoï (VNA) - Le Département des urgences et de traumatologie (Accident & Emergency - A&E en anglais) de l’Hôpital français de Hanoï (HFH) est à la pointe des soins médicaux d’urgence. Il assure un contrôle efficace de la douleur, ce qui est une priorité afin que les patients se sentent en sécurité et dans le plus grand confort.

Avec une équipe de professionnels de la santé formés à l’international et des installations de pointe répondant aux normes européennes, à l’HFH, les patients peuvent être assurés d’un traitement rapide et efficace pour un large éventail de maladies et de blessures.

Les soins médicaux d’urgence permettent d’intervenir rapidement pour sauver des vies, restaurer des fonctions vitales ou fonctionnelles et limiter les complications à long terme pour les patients.

Les médecins urgentistes, une expertise française

L’A&E est un Département central de l’HFH, qui est soutenu par l’ensemble de l’infrastructure d’imagerie médicale (IRM, scanner…), de laboratoire, de salles d’opération et de tous les services de spécialité de l’hôpital, afin de pouvoir assurer des soins rapides, sûrs, complets et de qualité 24 h/24.

Selon le docteur François Pruvot, chef du service des urgences à l’HFH, des décisions rapides concernant les cas graves sont essentielles. Par conséquent, les médecins et les ambulanciers paramédicaux de ce service ont besoin d’une formation spécialisée pour répondre rapidement et efficacement à toute urgence, d’un traumatisme mineur à des pathologies ou traumatismes potentiellement mortelles.



Le docteur Pruvot souligne qu’à l’HFH, les services d’urgence sont dignes de confiance en raison d’un personnel formé intensivement selon les exigences françaises en médecine d’urgence pour fournir le diagnostic et la classification clinique les plus précis. Ces médecins internationaux sont capables de communiquer dans plusieurs langues, offrant aux patients un sentiment de familiarité et de confort, comme s’ils étaient soignés dans leur propre pays. Le service collabore étroitement avec d’autres services hospitaliers pour s’assurer que les patients reçoivent des soins cohérents et homogènes. Il fournit des informations complètes sur son état au patient et à sa famille, ainsi que les options de traitement et de suivi.

L’A&E assure un contrôle efficace de la douleur, dès l’arrivée aux urgences et pendant la prise en charge dans l’hôpital et à la sortie. Dans chaque cas d’urgence où le patient ressent de la douleur, l’équipe médicale répond rapidement pour gérer la situation et réduire l’inconfort du patient dans les meilleurs délais.

Avec des procédures d’urgence optimales, des installations modernes et une disponibilité 24 h sur 24 et 7 j sur 7 des salles d’opération et des salles d’accouchement, les experts médicaux de l’HFH appliquent une approche holistique pour gérer les situations d’urgence et aider les patients. Ils effectuent uniquement les tests et analyses nécessaires pour le diagnostic et le traitement, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent. L’hôpital dispose de lits d’urgence, adaptés à l’état de santé et aux besoins de chaque patient pour son évaluation, son traitement et sa surveillance.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, en cas d’urgence médicale, le facteur le plus critique est de fournir les premiers soins aux blessés et aux malades dès que possible. La plupart des décès surviennent dans les premières heures après un accident et peuvent presque tous être évités avec des soins d’urgence rapides et professionnels. Une prise en charge rapide permet de sauver des vies et de diminuer les risques de séquelles.

L’équipe d’urgence et chirurgicale de l’HFH fournit des soins de santé de première classe. Des compétences professionnelles optimales, ainsi qu’un engagement à servir au mieux les intérêts du patient, créent une différence en termes de qualité des services d’urgence.-CVN/VNA