Kuala Lumpur, 13 septembre (VNA) - Tous les départements et agences concernés seront coordonnés au sein d'un seul comité ministériel dans le but d'amener l'industrie halal malaisienne à un niveau plus compétitif, a déclaré le Premier ministre Anwar Ibrahim.



Le comité sera dirigé par le vice-Premier ministre Ahmad Zahid Hamidi et sera chargé de coordonner la synergie entre toutes les parties impliquées afin de tirer pleinement parti de l'écosystème halal du pays, créant ainsi de plus grandes opportunités sur le marché halal mondial, a déclaré Anwar Ibrahim lors de l'ouverture du Global Sommet Halal (GHaS) 2023 le 12 septembre.



Le ministre de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie, Zafrul Abdul Aziz, a exprimé son optimisme quant à la réalisation d'une valeur d'exportation halal de 63 milliards de RM (12,6 milliards de dollars) d'ici 2025, sur la base des encourageants 60 milliards de RM réalisés l'année dernière.



Il a déclaré que le marché mondial de l'industrie halal est en croissance et devrait peser 5 000 milliards de dollars d'ici 2030.



Les exportations halal de la Malaisie s'élevaient à près de 60 milliards de RM (12 milliards de dollars) en 2022, en hausse de 64 % en un an.



Les aliments et boissons ont été les plus grands contributeurs, avec une hausse de près de 58 %, suivis par les ingrédients halal, les cosmétiques et produits de soins personnels, les dérivés de l'huile de palme, les produits chimiques et pharmaceutiques, a déclaré Zafrul Abdul Aziz. - VNA