Hanoï, 6 octobre (VNA) - Le gouvernement malaisien travaille sur plusieurs fronts pour éliminer progressivement les plastiques à usage unique non biodégradables en promouvant des alternatives et des substances durables dans la production de plastique, conformément à la feuille de route pour la durabilité des plastiques en Malaisie 2021-2030, a indiqué l'agence de presse malaisienne Bernama le 5 octobre.

Le ministre des Ressources naturelles, de l'Environnement et du Changement climatique, Nik Nazmi Nik Ahmad, cité par Bernama, a déclaré que le pays trouvait également des moyens d'encourager les entrepreneurs du secteur informel tels que les petits stands, qui jouent un rôle important dans la communauté, à supprimer les utiliser des plastiques et les remplacer par des plastiques biodégradables.Nik Nazmi a déclaré aux médias que le gouvernement doit garantir que les plastiques dont il dispose seront véritablement biodégradables, car la plupart doivent encore être acheminés vers des usines et biodégradés dans un environnement contrôlé.Il a noté que l'agence de normalisation SIRIM avait lancé l'écolabel SIRIM pour s'assurer que les produits sur le marché ne sont pas trompeurs pour les consommateurs. "En même temps, nous encourageons autant d'acteurs que possible (passage au biodégradable) à entrer sur la scène", a-t-il déclaré.Nik Nazmi a également déclaré que le gouvernement malaisien s'efforce d'impliquer les conseils locaux des États dans les initiatives vertes et de les encourager à rivaliser les uns avec les autres et à présenter leurs développements pour surmonter les défis. - VNA