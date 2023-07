La Malaisie sécurise 49 milliards de dollars d'investissements. Photo: themalaysianreserve.com

Kuala Lumpur, 6 juillet (VNA) - Les performances commerciales de la Malaisie continuent de s'améliorer, tirées par différents investissements, notamment les investissements directs nationaux (DDI) et les investissements directs étrangers (IDE), a déclaré le ministère de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie (MITI).S'adressant à la presse après avoir prononcé un discours lors du Sommet des dirigeants du réseau australien 2023 le 2 juillet, le ministre du du Commerce et de l'Industrie, Zafrul Abdul Aziz, a déclaré que la bonne performance a bénéficié non seulement de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressif (CPTPP), mais aussi de divers types d'accords, à savoir l'accord multilatéral, l'accord de libre-échange (ALE) et l'accord régional global de partenariat économique (RCEP).Au total, 18 ALE ont été signés à ce jour, ce qui montre que le commerce continue d'augmenter et que ces accords commerciaux aident les exportateurs locaux à accéder au marché international.Le ministre a noté qu'au premier semestre 2023, le pays a obtenu des investissements engagés de quatre pays d'une valeur de 230 milliards de RM (49 milliards de dollars).Les quatre pays sont Singapour (13 milliards de RM), la République de Corée (24 milliards de RM), la Chine (170 RM) et le Japon (23 RM).Il a affirmé que le résultat témoignait de la confiance des investisseurs étrangers en Malaisie, ce qui aide les décideurs à débloquer de nombreuses opportunités pour les entreprises, les petites et moyennes entreprises et les locaux dans divers secteurs.Les investissements approuvés de la Malaisie au premier trimestre de cette année ont connu une augmentation remarquable de 60 % en glissement annuel pour atteindre 71,4 milliards de RM. Ces chiffres sont représentés par plus de 1 200 projets et devraient créer 24 000 nouvelles opportunités d'emploi.Le ministre a conclu que la question urgente à laquelle le gouvernement doit s'attaquer en ce moment est l'accélération des approbations commerciales requises par les investisseurs nationaux et internationaux.- VNA