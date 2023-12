Kuala Lumpur, 20 décembre (VNA) – Le directeur général du Centre du tourisme islamique (ITC) de Malaisie, Nizran Noordin, a déclaré que si une relique ou un site historique figure sur la liste du patrimoine national, cet endroit deviendra une zone de conservation et l'agence de gestion aura un plan de conservation annuel complet.

La Malaisie se concentre sur la préservation des sites historiques. Photo:panorama-destination.com

Les lignes directrices se concentreront sur des facteurs liés au patrimoine national tels que l'environnement, la communication, la gestion du trafic, entre autres caractéristiques.



Nizran Noordin a noté que la zone de conservation comprend une zone centrale et une zone tampon. Sur la base de l'emplacement spécifique et des plans d'enquête des experts, les autorités décideront d'un plan de conservation. La Malaisie dispose actuellement d'un département de gestion du patrimoine relevant du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts.



Il a reconnu qu'en plus d'une gestion, d'une utilisation et d'un développement appropriés, toutes les zones tampons de la zone patrimoniale sont également protégées pour des raisons environnementales, notamment l'amélioration du cadre de vie, la communication et la gestion du trafic.



La Malaisie compte quatre sites patrimoniaux reconnus par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). - VNA

