Kuala Lumpur, 4 mars (VNA) – La Malaisie a lancé un programme visant à rapatrier les travailleurs étrangers sans papiers dans leur pays d'origine.Le ministre de l'Intérieur, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, a déclaré que le programme, qui a débuté le 1er mars et se terminera le 31 décembre, visait à permettre aux étrangers illégaux de rentrer chez eux. En conséquence, les travailleurs étrangers sans papiers peuvent retourner volontairement dans leur pays d'origine grâce au programme de rapatriement des migrants, où ils ne feront qu'être aggravés et seront épargnés par des poursuites.Il y a quelque 600.000 travailleurs étrangers sans papiers en Malaisie, mais le 1er mars à midi, seuls 848 immigrants illégaux se sont présentés au ministère de l'Immigration pour profiter de cette opportunité de rentrer chez eux.Datuk Seri Saifuddin a déclaré que le programme est sous la supervision du ministère de l'Immigration et n'implique aucun tiers. Le département n'acceptera pas de candidatures au programme par l'intermédiaire de tiers ou d'agents.Selon le ministre, à partir du 1er juin, il n'y aura plus de travailleurs étrangers formels issus du quota en vigueur. Le quota restant non émis avant le 31 mars sera annulé et les taxes sur ce quota seront remboursées à l'employeur.Le gouvernement malaisien a mis en œuvre une politique de remboursement d'impôts plus favorable aux employeurs, entrée en vigueur le 1er mars, avec des améliorations, notamment une réduction du délai de traitement des remboursements. - VNA