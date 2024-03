Kuala Lumpur, 1er mars (VNA) - Le ministère de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie de Malaisie a présenté une proposition de subvention unique pour les propriétaires de véhicules électriques afin de stimuler la croissance de cette industrie.

Le vice-ministre de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie, Liew Chin Tong. Photo : Bernama

Le vice-ministre de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie, Liew Chin Tong, a déclaré le 28 février que la suggestion avait été présentée au ministère des Finances lors de la réunion du Comité directeur national des véhicules électriques.Le plan de mobilité à faible émission de carbone 2021-2030 annoncé par le gouvernement malaisien en 2020 définit un objectif de 10.000 bornes de recharge pour véhicules électriques d'ici 2025, dont 9.000 unités sont des chargeurs CA (courant alternatif) et 1.000 unités sont des chargeurs CC (courant continu).En 2023, le volume des ventes annuelles de véhicules électriques neufs à batterie (BEV) dans le pays a augmenté de plus de 400 % pour atteindre 13.257 unités, contre 3.127 unités en 2022.Au 31 décembre 2023, 2.020 bornes de recharge avaient été installées dans 750 emplacements à travers le pays, dont 1 591 unités sont de type AC et les 429 unités restantes sont de type DC.- VNA