Le Premier ministre malaisien Datuk Seri Anwar Ibrahim. Photo : AFP

Kuala Lumpur, 19 décembre (VNA) – Le Premier ministre malaisien Datuk Seri Anwar Ibrahim a proposé quatre domaines de coopération pour élargir et approfondir la coopération au sein de l'ASEAN afin de permettre à sa population d'être résiliente et mieux à même de relever les défis futurs.Le Premier ministre a souligné aux dirigeants de l'ASEAN et du Japon hôte lors du Sommet commémoratif ASEAN-Japon à Tokyo le 17 décembre que les quatre domaines sont la santé publique, l'action climatique, la gestion des catastrophes et les échanges entre les peuples, selon l'agence de presse nationale de Malaisie. Bernama.Datuk Seri Anwar Ibrahim a déclaré que tirant les leçons de la pandémie de COVID-19, l'ASEAN et le Japon doivent rester vigilants face aux futures crises sanitaires.Concernant l'action climatique, il a déclaré que l'ASEAN et le Japon devraient continuer à travailler en étroite collaboration pour faire progresser les stratégies régionales et nationales d'atténuation et d'adaptation.En rassemblant les peuples de la région, la Malaisie apprécie les initiatives du Japon telles que le Réseau d'échanges Japon-Asie de l'Est pour les étudiants et les jeunes (Jenesys), qui contribuent à combler les fossés culturels et à favoriser un sentiment d'identité partagée, a-t-il déclaré, ajoutant que la Malaisie salue la nouvelle initiative japonaise de « Partenariat pour co-créer un avenir avec la prochaine génération ». - VNA