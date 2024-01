Photo : internet

Kuala Lumpur, 16 janvier (VNA) - La transformation numérique est un nouveau processus de réimagination des activités commerciales à l'ère numérique et de nombreuses entreprises en Malaisie ont pris des engagements en matière de transformation numérique, selon Lim Boon Choon, président d'Hexagon Manufacturing Intelligence pour la République de Corée, l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et Pacifique.Cependant, une mentalité linéaire freine le développement des entreprises. Fondamentalement, le paysage industriel doit accepter que la stratégie ne soit plus une feuille de route unique et immuable. Les nouvelles technologies et les attentes croissantes des clients sont quelques-unes des complexités auxquelles les fabricants sont confrontés, a déclaré le responsable.C’est devenu la base pour réaliser des gains de performance à court terme, obtenir une plus grande efficacité de fabrication et créer un avantage concurrentiel grâce à l’innovation. Il faut désormais faire preuve d’agilité pour tirer le meilleur parti de la convergence de puissantes forces macroéconomiques, des perturbations technologiques et de l’évolution de la dynamique du marché. Les fabricants doivent améliorer la résilience et la collaboration, ainsi que rationaliser les processus pour améliorer la productivité et créer de la flexibilité.La plateforme Nexus, par exemple, aide les entreprises à mieux utiliser les données et à optimiser leurs opérations.La mise en œuvre de solutions numériques a permis de réduire les effectifs de 25 à 40 %, d'améliorer l'efficacité des actifs de 15 à 20 %, de réduire les temps de production de 10 % et les défauts de 20 %. Ces avancées mettent en évidence l’impact transformateur de la transformation et de l’intégration numériques en tant que moteurs clés d’une fabrication plus intelligente, favorisant à la fois l’innovation et l’efficacité.Cependant, seulement 13 % des entreprises de l’ASEAN déclarent avoir entamé une transformation vers l’Industrie 4.0. Cela met en évidence le besoin urgent d'initiatives stratégiques pour combler cet écart, ce qui permettrait de générer des gains de productivité et des économies de coûts significatifs, a-t-il déclaré.Actuellement, un débat émerge sur la complexité de l’application de la fabrication intelligente. Cependant, il est essentiel que les entreprises soient conscientes de l’importance des technologies de l’Industrie 4.0 et de la nécessité de stratégies de transformation numérique adaptées à des secteurs spécifiques. Ces stratégies peuvent inclure la personnalisation des solutions numériques pour améliorer l’efficacité et l’adoption de nouvelles technologies pour rester compétitif.- VNA