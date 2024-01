Hanoï (VNA) – De fortes pluies prolongées sont attendues dans les États de Pahang, Johor, Sabah et Sarawak, a averti le 16 janvier le Département météorologique du pays.

Le département a également exhorté le public à suivre les chaînes officielles pour obtenir des mises à jour sur la situation.

Il a émis des avertissements de fortes pluies dues à la mousson du Nord-Est, qui dure généralement d'octobre à mars, avec des vents forts et une mer agitée attendue, dans les États du Nord et sur la côte de l’Est du pays.

Parallèlement, selon le Département malaisie n du bien-être social, 277 personnes ont été déplacées à cause des inondations à Johor, Pahang et Sabah et ont trouvé refuge temporairement dans sept centres de secours. -VNA