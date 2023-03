Le vice-Premier ministre malaisien Ahmad Zahid Hamidi (centre) publie le plan directeur de l'industrie halal 2030 (HIMP 2030). Photo : VNA

Jakarta, 24 mars (VNA) - La Malaisie a lancé le 23 mars son plan directeur de l'industrie halal 2030 (HIMP 2030), visant à devenir un acteur clé sur le marché halal mondial.S'exprimant lors du lancement, le vice-Premier ministre malaisien Ahmad Zahid Hamidi, qui est également président du Conseil malaisien de développement halal, a déclaré que le thème du plan était "Proéminent, visible et mondialisé". Halal Malaysia représente l'objectif du pays de promouvoir une croissance globale et de développer un écosystème robuste de l'industrie halal avec plus de produits et de services pour soutenir la croissance future.Il a déclaré que l'une des priorités pour 2023 du ministère du Commerce international et de l'Industrie (MITI), le moteur stratégique du HIMP 2030, est d'élargir le commerce pour lequel les biens et services halal pourraient jouer un rôle plus important.Le responsable a noté via le HIMP 2030 que la Malaisie s'attend à ce que son industrie halal atteigne 113,2 milliards de dollars d'ici 2030 et contribue à 8,1 % du PIB d'ici 2025. Le plan a mis en place 23 initiatives, sept axes stratégiques et cinq objectifs clés.Les exportations halal de la Malaisie ont continué de croître en 2022, de 63,8 % en glissement annuel pour atteindre 59,46 milliards de RM (13,4 milliards de dollars).Les aliments et les boissons restent les principaux contributeurs à l'économie halal du pays avec 27,84 milliards de RM en valeur d'exportation, soit 46,8 % des exportations halal totales. Viennent ensuite les ingrédients halal, le secteur des cosmétiques et des soins personnels, les dérivés de l'huile de palme et le secteur de la chimie industrielle, selon le MITI.- VNA