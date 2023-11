Le Premier ministre Anwar Ibrahim (cinquième, à gauche) assiste à l'échange de protocole d'accord entre le directeur général de la Malaysian Investment Development Authority (MIDA), Arham Abdul Rahman (quatrième, à gauche) et le président et directeur des investissements, Ruth Porat, directrice financière d'Alphabet et de Google (cinquième, à droite), à San Francisco, aux États-Unis (Photo : https://www.thestar.com.my/)



Kuala Lumpur, 17 novembre (VNA) - Le gouvernement malaisien et Google ont annoncé une collaboration stratégique visant à créer des opportunités de croissance inclusive pour davantage de Malaisiens et d'entreprises locales dans une économie numérique en croissance rapide.Google a déclaré dans un communiqué du 16 novembre que cette collaboration rassemble les deux parties pour aider les entreprises de toutes tailles à améliorer leur compétitivité numérique grâce à des programmes de formation, des investissements dans les infrastructures numériques, une innovation responsable en matière d'intelligence artificielle (IA) et des politiques axées sur le cloud.Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, qui est également ministre des Finances, a déclaré que ce dernier engagement de Google renforcerait certainement la compétitivité numérique de la Malaisie, conformément au cadre économique de Madani et au nouveau plan directeur industriel 2030 (NIMP 2030).Le cadre économique Madani de la Malaisie vise à augmenter la taille du gâteau économique de la Malaisie et à garantir que toutes les parties prenantes bénéficieront des avantages socio-économiques qui en découlent, a-t-il déclaré.Google a déclaré que les dernières initiatives s'appuient sur ses investissements en Malaisie au cours des 12 dernières années. En 2022, les produits et programmes de l’entreprise ont soutenu plus de 47 900 emplois et ont également contribué, directement et indirectement, à environ 2,8 milliards de dollars de retombées économiques pour les entreprises locales.Le ministre malaisien de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie, Zafrul Abdul Aziz, a déclaré que son pays se félicitait des contributions continues de Google aux entreprises locales, en particulier à travers des programmes qui encouragent les talents qualifiés et aident les petites entreprises malaisiennes à se développer au niveau régional.Dans le cadre de l'accord, Google perfectionnera 300.000 Malaisiens d'ici 2026 grâce à cinq parcours d'apprentissage numérique via les plateformes Google Cloud, CloudMile et Trainocate. - VNA