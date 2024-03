La Malaisie vise zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050. (Photo d’illustration : AFP/VNA)



Kuala Lumpur, 4 mars (VNA) - La Malaisie élabore un plan d'action national pour l'efficacité énergétique pour 2026-2035 (NEEAP 2.0) afin de poursuivre les efforts visant à atteindre les objectifs de transition énergétique, a déclaré le vice-Premier ministre Fadillah Yusof.Elle a déclaré lors du récent congrès économique de Bumiputera que le gouvernement s'attend à ce que davantage d'opportunités d'emploi ainsi qu'un potentiel commercial et des investissements soient créés grâce au NEEAP 2.0.En août 2023, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a lancé la Feuille de route nationale pour la transition énergétique (NETR), qui décrit les efforts et l’engagement du pays pour atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050.Le vice-Premier ministre Fadillah Yusof a déclaré que le NETR prouve la détermination du gouvernement à mettre en œuvre l'initiative de transition énergétique d'une économie traditionnelle basée sur les combustibles fossiles à une économie verte à haute valeur ajoutée.Il a noté que le gouvernement malaisien s'est engagé à augmenter la part des capacités d'énergies renouvelables dans l'approvisionnement électrique du pays à 70 % d'ici 2050, contre 25 % actuellement. Cet effort nécessite la coopération et la participation du gouvernement, du secteur privé et de la population pour garantir le succès de toutes les initiatives et programmes d'énergies renouvelables afin d'atteindre l'objectif.Les efforts visant à atteindre l’objectif de transition énergétique seront menés de manière globale, sur la base d’un examen attentif de plusieurs facteurs de capacité tels que le système de réseau, la demande d’approvisionnement en électricité verte, la valeur des retombées économiques et la volonté de payer des consommateurs.Plusieurs initiatives seront mises en œuvre, notamment la construction de centrales solaires pour augmenter l'approvisionnement en électricité verte à un coût raisonnable, et le développement d'un système de réseau régional dans le cadre de l'initiative ASEAN Power Grid.La mise en œuvre de diverses initiatives pourrait ouvrir davantage d'opportunités commerciales et un nouveau potentiel économique qui pourraient être utilisés et appréciés par toutes les parties, y compris les petites et moyennes entreprises, selon le vice-Premier ministre. - VNA