La Malaisie cherche à devenir le centre de fabrication de véhicules électriques en Asie du Sud-Est. Photo: Reuters/VNA Hanoï (VNA) – La Malaisie vise à attirer davantage de fabricants de véhicules électriques alors qu'elle cherche à s'établir comme le centre de fabrication de véhicules électriques de l’ASEAN, a déclaré un responsable.

Lors d'un événement sur l'industrie automobile tenu à Kuala Lumpur le 20 février, le ministre malaisien de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie, Tengku Zafrul Abdul Aziz, a souligné les conditions favorables qui pourraient permettre à son pays de devenir un pôle régional des multinationales du secteur.

Outre son emplacement stratégique, ses bonnes infrastructures et son État de droit, le pays possède également une industrie électrique et électronique hautement établie qui alimente de manière fiable d'autres industries comme l'aéronautique, les énergies renouvelables et les véhicules électriques, a-t-il noté.

Le responsable a ajouté que le marché régional des véhicules électriques devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 33 %, passant d'environ 500 millions de dollars en 2021 à 2,7 milliards d'ici 2027. -VNA