Kuala Lumpur, 15 février (VNA) - Le ministère malaisien du Commerce international et de l'Industrie a déclaré que le pays prenait des mesures pour renforcer sa position par le biais de diverses mesures politiques, en tirant parti de l'écosystème de véhicules électriques (VE) existant et en assurant un solide vivier de talents pour contribuer au développement de l'industrie des véhicules électriques.

La Malaisie accélère l'industrie des véhicules électriques. Photo : BERNAMA/VNA

S'exprimant lors de la conférence sur les véhicules électriques en Malaisie 2023, le ministre Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz a déclaré que la Malaisie envisageait sérieusement des politiques qui soutiendraient les secteurs de l'énergie afin de garantir que l'écosystème des véhicules électriques soit complet et entièrement pris en charge, notamment les normes, la certification et la vérification liées aux systèmes de recharge et activités d'élimination des piles.Le ministre a déclaré que la Malaisie dispose d'un écosystème EV établi, soutenu par de solides installations de recherche et développement et de normalisation avec des agences telles que l'Institut de recherche standard et industrielle de Malaisie, ainsi qu'un sous-secteur de composants établi qui pourrait desservir l'ensemble de la chaîne de valeur EV, comprenant les semi-conducteurs, les capteurs, l'électronique automobile, les émetteurs-récepteurs, les batteries et l'assemblage automobile.Pour capitaliser sur le marché des véhicules électriques, Tengku Zafrul Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz a déclaré que le gouvernement renforcerait également l'enseignement et la formation techniques et professionnels de la Malaisie.Il a ajouté que le gouvernement s'était fermement engagé à développer stratégiquement l'industrie automobile, en particulier l'industrie des véhicules électriques, dans le cadre de l'objectif zéro gaz à effet de serre (GES) d'ici 2050.Cela comprend l'offre d'exonérations complètes des taxes d'importation, d'accise et de vente pour les véhicules électriques assemblés localement jusqu'au 31 décembre 2025, et des exonérations complètes des droits d'importation et d'accise pour les véhicules électriques importés jusqu'au 31 décembre 2023.Il existe également des incitations fiscales spéciales pour le développement de composants critiques tels que le système de gestion de la batterie, la batterie et sa capacité, la charge embarquée, l'infrastructure de charge et la technologie d'échange de batterie modulaire, a-t-il déclaré.En outre, des exonérations de taxe routière allant jusqu'à 100 % seront accordées aux véhicules électriques, ainsi qu'un allégement de l'impôt sur le revenu des particuliers pouvant atteindre 2 500 RM (environ 367 dollars) sur le coût d'achat, d'installation, de location, de location-vente et d'abonnement pour les véhicules électriques.D'autres incitations liées aux véhicules électriques devraient être annoncées dans le budget révisé 2023, qui sera présenté le 24 février, a-t-il déclaré.Tengku Zafrul a ajouté que dans le cadre du Low Carbon Mobility Blueprint 2021-2030, la Malaisie vise à ce que les véhicules électriques et hybrides représentent au moins 15 % du volume total de l'industrie (TIV) d'ici 2030."D'ici 2025, le gouvernement vise à fournir 10 000 installations de recharge publiques, comprenant 9 000 unités de type courant alternatif (AC) et 1.000 unités de type courant continu (DC)", a-t-il déclaré.- VNA