Séance de travail entre la délégation de la maison d'édition politique nationale Su That (Vérité) et Oxford University Press. Photo : maison d'édition politique nationale Su That (Vérité)

Hanoï (VNA) – Une délégation de la maison d'édition politique nationale Su That (Vérité) – l'éditeur de livres théoriques et politiques du Parti et de l'État vietnamiens – participe à la 75e édition de la Foire du livre de Francfort 2023 en Allemagne.Dans le cadre de cette foire, elle a des rencontres avec des éditeurs réputés dans le monde entier pour rechercher des opportunités de collaboration et s’engage dans des échanges culturels avec des homologues de différents pays.Selon le plan prévu, la délégation vietnamienne aura des séances de travail avec la Cambridge University Press, Oxford University Press, Yale University Press, ainsi que les éditeurs Springer Nature (Royaume-Uni), Tallandier (France) et Fenghuang (Chine)...La Foire du livre de Francfort 2023 se poursuit jusqu’au 22 octobre. Elle réunit plus de 4.000 éditeurs à travers le monde, ce qui en fait la plus grande édition depuis 2020. -VNA