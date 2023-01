Hanoi, 6 janvier 2023 (VNA) – La représentante de l’OMS au Vietnam Angela Pratt a recommandé de se faire vacciner et rebooster contre le Covid-19, avertissant que la menace de la pandémie de Covid-19 persiste malgré les progrès incontestables dans la lutte contre la maladie.

Se faire vacciner permet de se protéger contre les formes sévères du Covid-19 et d'éviter de mourir de cette maladie. Photo: VNA



Elle a émis cette mise en garde à la suite de l’apparition de nouveaux risques d’émergence de nouveaux variants dangeureux et avec eux de nouvelles flambées de cas alors qu’un des sous-variants d’Omicron du Sars-CoV-2 initialement détectés en octobre 2022, XBB.1.5, a désormais été identifié dans plus de 70 pays.

La mutation XBB 1.5, un recombinant de deux sous-lignées BA.2, est en train de se propager à très grande vitesse aux États-Unis. En à peine un mois, cette souche est passée de 4% des contaminations constatées à 41%.

Nous savons que partout où le virus circule, nous sommes tous confrontés à un certain risque d’augmentation du nombre de nouveaux cas et d’émergence de nouveaux variants dangeureux, a déclaré la Docteure Angela Pratt.

L’une des choses que nous pouvons faire pour prévenir à la fois les nouvelles poussées et les nouveaux variants est de nous assurer que tout le monde est vacciné et boosté. Et si une nouvelle poussée ou un nouveau variant survient, la vaccination est l’une de nos meilleures formes de défense, a-t-elle déclaré.

Selon la représentante de l’OMS au Vietnam, au cours des 12 derniers mois, le Vietnam a fait un excellent travail de transition vers ce que nous appelons une gestion durable du Covid-19, qui consiste à équilibrer le développement social et économique avec les mesures de santé publique nécessaires pour protéger les personnes vulnérables et garantir que les services de santé ne sont pas submergés.

Il est important de se rappeler que le Vietnam a si bien réussi cette transition, en grande partie grâce à la couverture élevée des doses de primo-vaccination contre le Covid-19 à travers le pays, s’est-elle félicitée.

Mais malheureusement, la pandémie n’est pas encore complètement terminée. Des personnes sont toujours infectées, hospitalisées – et meurent – partout dans le monde, a déploré la responsable onusienne.

Nous ignorons également beaucoup de choses sur les effets à long terme d’une infection au Covid-19, et la vaccination reste l’une des meilleures choses que vous puissiez faire pour réduire votre risque d’infection et pour vous protéger contre les maladies graves et la mort – et, ce faisant, minimiser le risque d’effets potentiels à long terme, a-t-elle poursuivi.

Cette défense et cette protection sont accrues si vous appliquez également certaines mesures d’hygiène très élémentaires – portez-vous le masque si vous êtes dans un espace clos et bondé ; lavez-vous souvent les mains; et éloignez-vous des autres si vous vous sentez malade, a-t-elle encore indiqué. – VNA