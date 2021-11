Hanoi (VNA) - La liquidité sur le marché boursier vietnamien a atteint mercredi 3 novembre un nouveau record avec près de 52 000 milliards de dôngs (plus de 2,2 milliards de dollars) d’actions négociées sur toutes les bourses.

La liquidité sur le marché boursier vietnamien a atteint un nouveau record le 3 novembre. Photo d’illustration: VNA

Plus de 1,5 milliard d’actions, d’une valeur de près de 43.200 milliards de dôngs, ont été négociées au Service des transactions boursières de Hô Chi Minh-Ville (HoSE).L’indice de référence VN-Index sur le HoSE est tombé à 1.444,3 pour perdre 8,16 points. Il y a eu 144 actions en hausse, 328 en baisse et 29 en plat sur le marché.Au Service des transactions boursières de Hanoi (HNX), l’indice HNX a perdu 8,4 points pour clôturer la séance à 415,71 points. Plus de 221 millions d’actions, d’une valeur de près de 5,31 billions de dôngs, ont été négociées au HNX. Il y avait 75 actions en hausse, 181 en baisse et 96 en stagnation.L’indice UPCoM pour les entreprises grand public non cotées a augmenté de 0,05 point à 106,98 points, avec plus de 170 millions d’actions négociées sur le marché pour plus de 3,46 billions de dôngs. Il y avait 159 actions en hausse, 191 en baisse et 546 en baisse.Le HoSE a enregistré de solides achats nets de plus de 282 milliards de dôngs auprès d’investisseurs étrangers, tandis qu’ils ont vendu respectivement 13,35 milliards de dôngs et environ 12 milliards de dôngs sur le HNX et le marché UPCoM. – VNA