Photo : ictnews.vn

Hanoï (VNA) – La Journée nationale de la transformation numérique 2023, placée sous le thème « Exploiter les données numériques pour créer des valeurs», aura lieu le 10 octobre, a informé le Bureau du gouvernement.Le Premier ministre Pham Minh Chinh prononcera un discours à l'événement.Selon la décision du Premier ministre n° 505/QD-TTg du 22 avril 2022, la Journée nationale de la transformation numérique aura lieu le 10 octobre chaque année dans le but d'accélérer la mise en œuvre des missions liées à la transformation numérique nationale et du Programme national de transformation numérique jusqu'en 2025, avec vision à l'horizon 2030. L'événement vise également à sensibiliser le public au rôle, à l'importance et aux avantages de la transformation numérique et à promouvoir la participation de l'ensemble du système politique et de la population afin d'assurer son succès.En octobre, les ministères, départements, localités, agences et entreprises organisent une série d'activités en écho à la Journée nationale de la transformation numérique. -VNA