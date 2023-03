Lors de la cérémonie en l'honneur de la Journée internationale des femmes en Thaïlande. Photo: VNA

Bangkok (VNA) – L’ambassade du Vietnam en Thaïlande a célébré mercredi 8 mars la Journée internationale des femmes, avec la participation des femmes vietnamiennes en Thaïlande, des étudiantes et des femmes cadres de l’ambassade.

S’exprimant lors de l’événement, l’ambassadeur Phan Chi Thanh a adressé ses meilleurs vœux à toutes les femmes expatriées, aux femmes cadres et aux étudiantes vietnamiennes en Thaïlande.

Appréciant leurs contributions, le diplomate vietnamien les a remercié pour avoir toujours soutenu les activités de l’ambassade.

Il a exhorté les femmes expatriées à continuer de valoriser les bonnes traditions des femmes vietnamiennes et à rendre le comité des femmes vietnamiennes en Thaïlande de plus en plus solidaire, contribuant davantage au développement de la Thaïlande et à la promotion de l’amitié traditionnelle entre les deux pays.

Les responsables de l'ambassade du Vietnam en Russie félicitent des femmes vietnamiennes examplaires en ce pays. Photo: VNA



Le même jour, la communauté des Thaïlandais d’origine vietnamienne a également organisé une série d’activités dans certaines provinces abritant un grand nombre des Thaïlandais d’origine vietnamienne comme la province de Nakhon Phanom.

Pendant ce temps, à Moscou, l'ambassadeur du Vietnam en Russie Dang Minh Khoi a exprimé ses meilleurs vœux aux mères, soeurs et femmes lors de la cérémonie honorant leur rôle.



Soulignant leurs contributions importantes à tous les postes et rôles, il a rappelé le travail des femmes vietnamiennes en Russie pour aider à rapatrier en toute sécurité les Vietnamiens piégés dans le conflit dans l'est de l'Ukraine et leurs participations dans des activités caritatives et leurs contributions au Vietnam.



Dang Minh Khoi a déclaré que l'ambassade accompagne toujours la communauté vietnamienne en Russie dans l'espoir qu'elle se renforcera et contribuera davantage à la Patrie.



Il a souhaité que les mères et sœurs vietnamiennes d'outre-mer éduquent davantage leurs prochaines générations sur le Vietnam et la langue vietnamienne.- VNA