Photo : VNA

Bruxelles, 9 octobre (VNA) – Le Comité de l'ASEAN de Bruxelles (CAB) a organisé le 7 octobre une Journée de la famille de l'ASEAN à Bruxelles pour renforcer la solidarité entre les ambassades des pays membres de l'ASEAN en Belgique.Dans son discours d'ouverture, Soe Lynn Han, ambassadeur du Myanmar – président du CAB, a souligné le rôle important des familles dans la construction et le maintien de la paix, de la stabilité et du développement durable dans la région.La famille est considérée comme une pierre angulaire précieuse de la société, a-t-il déclaré, soulignant que la création d'un environnement familial solide a un impact significatif sur le développement des individus et des communautés.L'événement a souligné l'importance de bâtir des familles fortes et heureuses, a-t-il déclaré.L'événement comprenait des performances artistiques et des activités de compétition sportive, et présentait divers plats imprégnés de l'identité nationale de chaque pays membre de l'ASEAN.Les activités organisées dans le cadre de l'événement offrent aux participants l'occasion de partager leurs expériences et d'apprendre comment améliorer les relations familiales, ainsi que de promouvoir la compréhension et le respect mutuels dans une société diversifiée.L'événement a servi d'occasion pour promouvoir la coopération et les échanges entre les pays membres de l'ASEAN afin d'améliorer la qualité de la vie familiale et de promouvoir les valeurs familiales. Cela a également démontré l'engagement de l'ASEAN à promouvoir l'importance de la famille dans la société et le développement de la région de l'Asie du Sud-Est. – VNA