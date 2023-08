Délégués à la Journée de la Famille de l'ASEAN 2023 fêtée à Hai Phong. Photo : dangcongsan.vn

Hanoï (VNA) - La Journée de la Famille de l'ASEAN 2023 a été organisée le 20 août par le ministère vietnamien des Affaires étrangères et le Cercle des femmes de l'ASEAN de Hanoï (AWCH) dans la ville portuaire de Hai Phong (Nord), à l'occasion du 56e anniversaire de la fondation de l'ASEAN et le 28e anniversaire de l'adhésion du Vietnam au bloc régional.S’exprimant à l’événement, le vice-ministre des Affaires étrangères Do Hung Viet a affirmé que cet événement annuel offrait une occasion de renforcer l'amitié et la coopération entre les membres de l'ASEAN et entre l'ASEAN et ses partenaires de dialogue.Au nom des chefs des missions de représentation des pays de l’ASEAN, l'ambassadeur d'Indonésie au Vietnam, Denny Abdi, a déclaré que l'organisation régulière de l'événement réaffirmait les engagements et les efforts du gouvernement et du peuple vietnamiens pour renforcer l'amitié entre les États membres de l'ASEAN et leurs partenaires.Dans le cadre de l'événement, les délégués ont visité Bach Dang Giang - un site historique renommé où eurent lieu trois batailles navales contre des envahisseurs dans l'histoire du Vietnam.Ils ont également participé à divers échanges culturels, sportifs et jeux folkloriques et ont dégusté des plats traditionnels des États membres.-VNA