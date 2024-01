Des jeunes vietnamiens à l'événement "Journée de Banh Chung". Photo: VNA



Paris (VNA) - Plus de 150 élèves et étudiants vietnamiens résidant et étudiant dans la capitale Paris, en France, se sont réunis au Centre culturel du Vietnam en France pour participer à l'événement "Journée de Banh Chung" dans le cadre d'une série d'activités célébrant le Nouvel An lunaire du Dragon 2024 (Têt Giap Thin).

Cet événement a été organisé par l'Union des jeunes et étudiants vietnamiens à Paris (UEVP), avec le soutien de l'ambassade du Vietnam en France et de l'Union des jeunes et étudiants vietnamiens en France (UEVF).

Lors de cet événement, Nguyen Phuong Thao, conseillère de l'ambassade du Vietnam en France, a apprécié cet événement qui a créé un espace de rencontre utile, attirant un grand nombre de jeunes et d'étudiants de la région Île-de-France. Elle a encouragé les jeunes étudiants vietnamiens à rester unis, à promouvoir l'esprit d'entraide et à préserver les bonnes traditions culturelles du pays.

Tang Thanh Son, directeur adjoint du Centre culturel du Vietnam en France, a exprimé son soutien et sa disponibilité à accompagner l'UEVP, ainsi que les membres de l'UEVF, dans la préparation et l'organisation d'activités significatives visant à renforcer l'esprit de solidarité et l'amour entre les jeunes expatriés. Il a également encouragé les jeunes étudiants à continuer à faire des efforts pour obtenir de bons résultats scolaires et devenir des personnes talentueuses qui contribueront à construire un pays plus prospère et plus beau.

Lors de cet événement, les participants ont eu l'opportunité de se préparer, de faire bouillir et de recevoir le banh chung (gâteau de riz gluant), un plat indispensable du Têt au Vietnam.

"Banh chung" est un symbole non seulement de la gastronomie du Vietnam mais encore du rassemblement familial et de la reconnaissance envers les ancêtres. La préparation de “banh chung" pendant le Têt est une belle coutume pour enrichir la tradition culinaire en particulier et la culture vietnamienne en général. -VNA