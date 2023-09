La banane du Vietnam est vendue au supermarché Aeon Lake Town, au Japon. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) au Vietnam intensifie ses activités et ses projets dans le cadre de ses programmes de coopération agricole avec le Centre national de vulgarisation agricole, a déclaré son représentant en chef adjoint, Kubo Yoshitomo.



Elle devrait aider les localités à accroître la productivité et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement agricole locale, à renforcer les liens entre les différents modèles de développement économique, notamment dans le secteur privé, tout en améliorant les moyens de subsistance des habitants.

Kubo Yoshitomo a également mentionné une collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement pour lancer des activités soutenant la réduction des émissions de carbone au Vietnam, en mettant l'accent sur la gestion des ressources en eau et l'application de technologies modernes pour atténuer l'impact du changement climatique et des catastrophes naturelles.



Il a émis son espoir que ces plans apporteront de nouvelles opportunités de développement, fournissant aux petites et microentreprises la motivation et la confiance nécessaires pour poursuivre leur processus de redressement.

Le Vietnam est un pays avec une grande production agricole. Ainsi, les entreprises agricoles vietnamiennes doivent prouver que la qualité des produits agricoles et des aliments transformés sous la marque Vietnam est la même que celle des produits de n'importe quel pays sur le marché mondial. -VNA