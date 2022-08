Hanoï, 1er août (VNA) - Le ministre grec des Affaires étrangères, Nikolaos Dendias, a remis le 1er août, 50.000 euros à l'Administration vietnamienne des sports relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme lors de sa visite officielle au Vietnam.

Le ministre grec des Affaires étrangères, Nikolaos Dendias, (gauche) et le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoang Dao Cuong. Photo : VNA

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoang Dao Cuong, a souligné que la visite du ministre grec des Affaires étrangères, Nikolaos Dendias et le cadeau témoignaient du soutien de la Grèce au développement du sport vietnamien.La visite contribuera également à élever les relations entre le Vietnam et la Grèce à un nouveau niveau, a-t-il ajouté. Pour sa part, le ministre grec Nikolaos Dendias a exprimé son espoir que le cadeau contribuera à sensibiliser la jeunesse vietnamienne aux Jeux olympiques dans la vie quotidienne et les activités sportives.Le ministre des Affaires étrangères grec a effectué une visite officielle au Vietnam du 31 juillet au 1er août. - VNA