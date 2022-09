Photo : VOV

Hanoi (VNA) - Le cabinet présidentiel, les ministères de la Sécurité publique, des Affaires étrangères, la Cour populaire suprême ont publié ce mercredi la décision de grâce présidentielle de 2022.Cette décision concerne 2.430 détenus ayant réalisé des progrès importants au cours de leur incarcération.La grâce présidentielle est une politique humaine de la part du Parti et de l’État qui incite les graciés à devenir des citoyens vertueux et utiles pour la société, a déclaré Pham Thanh Hà, directeur adjoint du cabinet présidentiel.«La grâce présidentielle de 2022 concerne les détenus en prison et ceux dont la peine est en suspension. Le processus de sélection a été organisé avec transparence conformément à la législation. Comme les conditions d’éligibilité plus strictes ont été appliquées, cette année, le nombre de graciés est moins important que les années précédentes», a-t-il indiqué.Le président de la République a acté la réduction de la peine de mort à la perpétuité pour dix personnes, dont deux de nationalité étrangère. Cette décision se conforme à la Constitution vietnamienne, a affirmé le vice-ministre des Affaires étrangères, Hà Kim Ngoc. - VOV/VNA