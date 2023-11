La frégate vietnamienne 016-Quang Trung. Photo: qdnd

Hanoï (VNA) - La frégate 016 - Quang Trung de la Marine populaire du Vietnam, avec à son bord une délégation dirigée par le colonel Nguyen Van Ngan, chef d'état-major adjoint de la 4e zone navale, a quitté le 8 novembre le port militaire de Cam Ranh, province de Khanh Hoa (Centre), pour participer à l'exercice "Paix et Amitié 2023" à Zhanjiang, province du Guangdong et effectuer une visite d'amitié à Hong Kong (Chine).

Cette visite de travail a pour but de réaliser les orientations de la Commission militaire centrale et des dirigeants du ministère de la Défense en matière d'intégration internationale et de relations extérieures de la défense, contribuant à renforcer les relations d'amitié entre l'Armée et la Marine populaire du Vietnam et l'Armée et la Marine de l'Armée de libération du peuple chinois en particulier, ainsi qu'avec les pays participants à l'exercice en général, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement de la région et du monde.

Selon le colonel Nguyen Van Ngan, en participant à cet exercice, la Marine vietnamienne participera aux activités telles que formation par simulation de contrôle des navires ; protection du navire ; entraînement aux opérations de pont d'envol des hélicoptères et lutte contre la piraterie ; exercices de recherche et de sauvetage en mer...

Le navire 016 - Quang Trung reviendra au port militaire de Cam Ranh le 30 novembre. -VNA