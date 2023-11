Le consul général vietnamien à Hong Kong (Chine), Pham Binh Dam (3e à partir de la droite) rencontre des membre d'équipage de la frégate 016-Quang Trung. Photo: VNA

La frégate 016-Quang Trung au port de Ngong Shuen Chau, à Hong Kong (Chine). Photo: VNA

Hong Kong (VNA) - La frégate vietnamienne 016-Quang Trung a accosté le 24 novembre au port de Ngong Shuen Chau, entamant une visite d’amitié de quatre jours à Hong Kong (Chine), après sa participation à l'exercice "Paix et Amitié 2023" à Zhanjiang, province chinoise du Guangdong.Outre la délégation vietnamienne, cette visite d’amitié à Hong Kong (Chine), voit la participation de représentants militaires d’autres pays tels que le Laos, le Cambodge, la Thaïlande... C'est la première fois que la Chine invite des navires militaires étrangers à visiter Hong Kong depuis la rétrocession de cette Région administrative spéciale à la Chine en 1997. Cela montre la bonne volonté de la Chine envers les pays ayant participé à l'exercice, dont le Vietnam.Lors de la cérémonie d'accueil, le contre-amiral Tan Zhi Wei, commandant adjoint de la garnison de l'Armée populaire de Libération (APL) de Chine à Hong Kong, a déclaré féliciter la délégation de la Marine populaire vietnamienne pour avoir terminé avec succès sa participation à l'exercice "Paix et Amitié 2023" à Zhanjiang.Il a affirmé que la partie chinoise créerait les meilleures conditions pour que la visite de la délégation vietnamienne à Hong Kong soit couronnée de succès, contribuant à consolider et à renforcer les relations entre les Marines chinoise et vietnamienne.Durant son séjour, la délégation vietnamienne visitera le Centre d’exposition de la garnison de l'APL à Hong Kong et participera à des échange culturels, sportifs et culinaires.La participation à l'exercice « Paix et Amitié 2023 » et la visite d’amitié à Hong Kong de la frégate 016-Quang Trung vise à concrétiser les lignes directives de la Commission militaire centrale et des dirigeants du ministère de la Défense en matière d’intégration internationale et de diplomatie de défense, contribuant à la consolidation et au renforcement de l’amitié et de la coopération entre les Armées du Vietnam et de la Chine, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement de la région et du monde, a indiqué le lieutenant-colonel Vu Trong Tan, capitaine de la frégate 016-Quang Trung. -VNA