Séminaire final sur l’étude de faisabilité du système NAGIS au Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en collaboration avec l'Ambassade de France au Vietnam et le groupe Collecte Localisation Satellites (CLS), a organisé le 18 octobre à Hanoï, un séminaire final sur l’étude de faisabilité du système national d’Information géographique en aquaculture (NAGIS) au Vietnam.

Le séminaire a informé des résultats du projet NAGIS mis en œuvre pendant 18 mois depuis mai 2021, et a proposé des mesures et recommandations techniques pour la construction d’un système NAGIS au Vietnam. Ce projet a été financé par le gouvernement français et a été mis en œuvre par la Direction des pêches du Vietnam et le groupe CLS.

Prenant la parole lors du séminaire, le directeur adjoint du Département de la coopération internationale du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Pham Ngoc Mau a apprécié la coopération efficace entre la France et le Vietnam dans plusieurs domaines.

La France est l'un des pays leaders au monde dans le développement et l'application de la technologie de télédétection. Les projets soutenus par la France, dont l'étude de faisabilité du système NAGIS, aident le Vietnam dans la mise en œuvre de ses orientations de développement de chaînes de production agricole, sylvicole et aquacole durables, a déclaré Pham Ngoc Mau.

Selon Nhu Van Can, directeur du Département de l'aquaculture, relevant de la Direction générale des pêches du Vietnam, l'étude de faisabilité du système NAGIS est un projet important dans l'objectif d'établir une base technologique au service de la gestion des activités aquacoles et de réduire l’impact du changement climatique sur cette filière.

Ainsi, la construction d’un système NAGIS est pleinement conforme aux orientations de développement du secteur aquacole du Vietnam en général et des localités vietnamiennes en particulier. Ce système donnera des analyses et des paramètres scientifiques précis, servant de base pour l’élaboration des politiques aquacoles spécifiques du Vietnam.

Présent au séminaire, Pierre Martin, chef adjoint du Service économique de l’Ambassade de France à Hanoï, a déclaré que le projet NAGIS marquait une avancée dans la coopération entre le Vietnam et la France, notamment dans l’application des technologies satellitaires. Il a également exprimé son espoir que le projet de construction du système NAGIS sera bientôt lancé au Vietnam.

Auparavant, le gouvernement français avait parrainé le projet Movimar sur l’installation à titre expérimental du système de surveillance des navires par satellite (VMS) sur 3.000 bateaux immatriculés dans les 28 villes et provinces côtières du Vietnam. -VNA