La filière bois vise plus de 18 milliards de dollars d’exportations cette année. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Les exportations de bois et de ses produits dérivés devraient connaître un taux de croissance de 7 à 9 % en 2023 pour atteindre plus de 18 milliards de dollars, a fait savoir le Département général de la sylviculture (ministère de l’Agriculture et du Développement rural).

2022 est considérée comme l'année la plus difficile de tous les temps pour l'industrie de la transformation du bois destinée à l'exportation. L'inflation, la récession... ont fait chuter assez fortement le taux de croissance des exportations de l'industrie au quatrième trimestre 2022. Cela conduit à un taux de croissance de l'industrie pour toute l'année 2022 atteignant seulement 7 %. La croissance est principalement due à des débouchés tels que l'Asie du Nord-Est, l'Océanie, la République de Corée, le Japon..., selon ledit département général.

En 2022, les exportations de bois et ses dérivés sont estimées à 16,9 milliards de dollars, en hausse de 6,1% par rapport à 2021.

Dô Xuân Lâp, président de l'Association vietnamienne du bois et de ses produits dérivés, a déclaré que d'ici la fin du deuxième trimestre 2023, la production pourrait être rétablie à environ 85 %. La reprise au second semestre de l'année pourrait aider à augmenter le taux de croissance de 7 à 9 %, soit l'équivalent de 18 milliards de dollars ou plus.

Il a appelé le secteur à continuer à améliorer la compétitivité des entreprises en appliquant simultanément les solutions comme promotion de l'utilisation du bois de forêt planté dans le pays, réduction de l'utilisation du bois importé, application des progrès scientifiques et technologiques pour améliorer la productivité du travail, transformation numérique pour réduire les coûts de production, promotion de la production à faibles émissions. -VNA