Le Département de gestion des digues et de prévention et de contrôle des catastrophes du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le journal ''Nông Nghiêp Viet Nam'' (Agriculture du Vietnam) ont organisé le 6 octobre dans la ville de Ha Long une conférence de presse sur la 11e réunion des ministres de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes (AMMDM) et les activités de la présidence vietnamienne pour l'année 2023.