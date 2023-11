Hanoï - La FIFA, en collaboration avec le gouvernement indonésien, a inauguré son bureau appelé Asia Hub à Jakarta le 10 novembre.



Lors de l'événement, le président indonésien Joko Widodo a déclaré que la décision de la FIFA de construire un bureau à Jakarta montrait que l'Indonésie disposait d'un grand potentiel pour faire progresser le développement du football au niveau mondial.



Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que le bureau d'un seul étage pouvait accueillir entre 20 et 30 personnes. Il est toutefois prévu d'agrandir le bureau car l'Indonésie est également un grand pays. L'Indonésie est également considérée comme une région très importante en Asie du Sud-Est et en Asie de l'Est, et l'on espère qu'elle pourra avoir un effet sur le développement du football dans la région.-VNA