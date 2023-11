Cristina Romila, ambassadrice de Roumanie au Vietnam, avec des délégués. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville a organisé le 27 novembre une cérémonie pour célébrer le 105e anniversaire de la Fête nationale de la Roumanie (1er décembre 1918 - 2023).S'exprimant lors de l'événement, le président de l'Association d'amitié Vietnam-Roumanie à Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Truong Giang, a souligné l'importance historique de la Fête nationale de la Roumanie, affirmant qu'en 2023, son Association avait mené des activités pour soutenir et accompagner l'ambassade de Roumanie au Vietnam. Il sert de passerelle favorisant la solidarité, l'amitié et la coopération entre les habitants de la ville en particulier et le Vietnam en général et le peuple roumain.Pour sa part, l’ambassadrice de Roumanie au Vietnam, Cristina Romila, a déclaré que la Roumanie et le Vietnam entretiennent une amitié traditionnelle de longue date, nourrie par des générations de dirigeants et de peuples des deux pays.Les relations ont connu divers résultats positifs ces derniers temps, notamment dans les échanges de délégations de haut niveau ainsi que dans les domaines de la culture, de l'éducation et des échanges entre les peuples.A cette occasion, l'ambassadrice Cristina Romila a remercié l'Association d'amitié Vietnam-Roumanie et l'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville pour avoir travaillé en étroite collaboration avec l'ambassade pour mettre en œuvre avec succès les échanges culturels, les activités de promotion commerciale et la diplomatie populaire, contribuant ainsi au renforcement des relations bilatérales. – VNA