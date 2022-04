Hanoi (VNA) – Le Comité populaire du district de Gia Lâm, en banlieue de Hanoi, organisera, du 6 au 10 mai, la fête du génie Giong de 2022 et la Semaine du tourisme de Phù Dông, avec de nombreuses activités culturelles et touristiques.

Les fêtes de Giong des temples de Phu Dông et de Soc, à Hanoi a été reconnue en 2010 par l'UNESCO en tant que patrimoine immatériel de l'humanité. Photo : VNA

Le point culminant de ces évènements sera la cérémonie d'accueil de la décision reconnaissant le site touristique de Phù Dông en tant que vestige national spécial, qui aura lieu le soir du 6 mai, a déclaré un représentant du comité populaire du district de Gia Lâm.

Gia Lâm inaugurera également le portail touristique de Gia Lâm à l’adresse https://dulichgialam.com / et l'application de voyage «Gia Lâm».

Le portail touristique de Gia Lâm publiera des informations sur les destinations et les spécialités locales et présentera le potentiel et les atouts du tourisme aux visiteurs.

En outre, la fête du génie de Giong de 2022 et la Semaine du tourisme de Phù Dông proposent également de nombreuses activités telles que la cérémonie d'ouverture de la fête du génie Giong ; un marché villageois à Phù Dông Green Park ; la première fête des fleurs de bougainvillée de Phù Dông ; des établissements commerciaux et de restauration standard pour servir les touristes ; un stand des produits OCOP (à chaque commune son produit) et le lancement de la coopérative touristique de la fête de Phù Dông.

Giong est l’un des quatre Génies immortels du Vietnam. Photo : CTV/CVN

Les visiteurs pourront également participer et découvrir la cérémonie de sacrifice sacré au temple Thuong, la cérémonie de procession traditionnelle de l'eau et la représentation de formes d'art traditionnelles telles que le chant alterné «quan họ» et le théâtre classique du Nord comme le «chèo» et le «tuồng».

Le 5 novembre 2021, le Comité populaire de Hanoï a publié le document n°4728/QD-UBND sur la reconnaissance du site touristique de Phù Dông.

Le site touristique de Phù Dông couvre toute la commune de Phù Dông avec une superficie de 1.182 ha et dispose de nombreuses ressources naturelles pour le développement touristique telles que le village de producteurs de fleurs de bougainvillée de Phù Dông ; le groupe de vestiges historiques et culturels à Green Park, le groupe de vestige du temple du génie Giong et la maison communale de Phù Duc...

Le groupe du temple du génie Giong est reconnu comme un vestige national spécial ; la maison de commémoration de Dang Công Chât qui est reconnue comme un vestige national ; la maison communale de Phù Duc est reconnue comme un vestige au niveau de la ville. - VNA