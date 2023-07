Dà Nang (VNA) – De nombreux étudiants et recruteurs japonais ont participé à la fête de l’emploi de la préfecture de Wakayama, au Japon, organisée mardi 26 juillet par la préfecture de Wakayama et l’Université Dông Á dans la ville de Dà Nang (Centre).

Plus de 300 candidats ont participé à des entretiens d’embauche lors de la fête de l’emploi de la préfecture de Wakayama, à Dà Nang. Photo: VNA



Cet événement s’incrivait dans le cadre de la visite de travail au Vietnam d’une délégation de l’administration de la préfecture de Wakayama, proposant plus de 200 offres.



Il vise à fournir un soutien en matière de ressources humaines à Wakayama et à présenter la préfecture aux jeunes vietnamiens, a déclaré Keisuke Okamoto, chef du bureau de la politique du travail, de la division du commerce, de l’industrie et de la politique du travail, relevant du Département du commerce, de l’industrie, du tourisme et du travail de Wakayama.

La fête de l’emploi de la préfecture de Wakayama a également pour but de concourrir à la célébration du 50e anniversaire des relations d’amitié entre le Vietnam et le Japon, et devrait devenir un événement significatif, contribuant à renforcer les relations entre le Vietnam et la préfecture de Wakayama, a-t-il fait savoir.

Plus de 300 candidats ont participé à des entretiens d’embauche pour décrocher des postes dans les métiers des soins infirmiers, de l’administration des affaires, du commerce électronique, de la construction, du génie électrique et électronique, de l’ingénierie d’automatisation et de contrôle, de l’ingénierie automobile.

En participant à la fête de l’emploi de la préfecture de Wakayama à Dà Nang, où se sont implantées environ 200 entreprises japonaises, les étudiants peuvent rencontrer des employeurs japonais pour tenter leur chance de trouver un emploi, a indiqué Luong Minh Sâm, président du conseil de l’Université Dông Á.– VNA