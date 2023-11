Thua Thiên-Huê (VNA) - Nguyen Trong Nghia, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de l'éducation, a visité le 13 novembre une exposition de photos et une foire dans le cadre de la Fête de l'amitié spéciale Vietnam-Laos 2023, qui a lieu du 11 au 15 novembre dans la ville de Huê, province de Thua Thiên-Huê (Centre).L'exposition de photos présente au public plus de 200 photos réparties en quatre sujets que sont l'histoire des 61 ans de l'amitié spéciale Vietnam-Laos, le Vietnam et le Laos sur la voie de développement, les réalisations remarquables de la coopération Vietnam-Laos dans le domaine de l'information et de la communication, Thua Thiên-Huê accompagnant le développement du pays.La foire comprend près de 60 stands, notamment ceux de publications d'informations, de programmes de communication en langue lao de l'Agence vietnamienne d'Information, du journal Nhân Dân, de la Voix du Vietnam, du portail national d'information extérieure Vietnam.vn.A cette occasion, Nguyen Trong Nghia a réaffirmé l'amitié traditionnelle, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos. Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1962, les deux pays ont enregistré de nombreux progrès dans tous les domaines.Nguyen Trong Nghia a suggéré aux agences de presse d'améliorer leurs produits d'information extérieure afin de promouvoir l'image du peuple vietnamien et de sa culture, et d'un Vietnam dynamique profondément intégré au monde. -VNA