Prise en charge des patients hémophiles à l'Institut central d'hématologie et de transfusion sanguine. Photo: Vietnam+



Hanoï (VNA) - En 2022, la Fédération mondiale de l'hémophilie continue d'accorder au Vietnam 5.670 flacons d'emicizumab pour le traitement de l'hémophilie d'une valeur totale de plus de 161 milliards de dongs, selon l'Institut central d'hématologie et de transfusion sanguine.

L'année dernière, la Fédération mondiale de l'hémophilie a fait don de 4.410 flacons d'emicizumab d'une valeur de 125 milliards de dongs au Vietnam. Ce médicament est utilisé gratuitement pour les patients atteints d'hémophilie A sévère et d'hémophilie A avec inhibitrice.

L'émicizumab est un anticorps monoclonal qui agit au même niveau que le facteur VIII dans la cascade de la coagulation, et qui n’est pas neutralisé par les "inhibi-teurs du facteur VIII". En présence de ces inhibiteurs, l'émicizumab est efficace en prévention des hémorragies, y compris chez les patients ayant des saignements fréquents sous agents "by-passants".

L'Institut central d'hématologie et de transfusion sanguine et l'Association vietnamienne de l'hémophilie continueront de maintenir les activités de coopération internationale et souhaitent recevoir l'intérêt et le soutien continu de la Fédération mondiale de l'hémophilie dans les temps à venir. -VNA