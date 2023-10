Bangkok, 5 octobre (VNA) - Malgré l'accueil de 20 millions de touristes étrangers au cours des neuf premiers mois de l'année, le secteur touristique thaïlandaise n'a pas connu de croissance économique significative, en raison des préoccupations économiques mondiales et du niveau élevé d'endettement des ménages.

Photo : XINHUA/VNA

Chamnan Srisawat, président du Conseil du tourisme de Thaïlande (TCT), a déclaré que le niveau élevé d'endettement des ménages était le facteur le plus important affectant le tourisme intérieur au troisième trimestre, ce qui s'est reflété dans l'indice de confiance du tourisme de 69, contre 91 au troisième trimestre de la même période de 2019, et 74 et 72 respectivement aux premier et deuxième trimestres de cette année.

Au 1er octobre, le nombre de visiteurs étrangers dépassait environ 20 millions, soit une augmentation de 250 % sur un an, la Malaisie arrivant en tête avec 3,28 millions, suivie par la Chine (2,5 millions) et la République de Corée (1,19 million).

Au troisième trimestre, les opérateurs ont enregistré un taux de récupération des revenus à seulement 54% du niveau de 2019. La majorité (76 %) a déclaré que leurs revenus étaient encore pires qu’en 2019.

Selon Chamman Srisawat, la lente reprise économique en Chine a affecté les dépenses à l’étranger.

Une enquête du TCT a montré que seulement un quart des visiteurs chinois avaient un pouvoir d'achat élevé avec une dépense moyenne de plus de 70.000 THB (environ 1.900 dollars) par voyage, la plupart d'entre eux dépensant moins de 70.000 THB.



Certains grands dépensiers ont payé environ 3 millions de THB, soit plus de 100.000 THB par voyage, pour acheter des actifs tels que des condos ou des articles de marque de luxe afin de diversifier et d'atténuer les risques économiques qu'ils ont rencontrés en Chine.

Pour attirer efficacement un pouvoir d'achat élevé de la Chine et d'autres pays, TCT a suggéré au gouvernement d'envisager d'autres mesures en plus du système d'exemption de visa, telles que des incitations fiscales spéciales pour les étrangers souhaitant acheter des propriétés ou des articles de luxe en Thaïlande. - VNA