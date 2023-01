Ambassadeur de Singapour au Vietnam, Jaya Ratnam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam reste un aimant pour les investisseurs singapouriens, et le développement durable sera un domaine de collaboration prometteur dans les temps à venir, selon l'ambassadeur de Singapour au Vietnam, Jaya Ratnam.



Dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) à l'occasion du Nouvel An 2023, le diplomate a souligné que Singapour était la principale source d'investissements étrangers du Vietnam depuis 2020. Cela témoigne de la forte confiance des investisseurs dans les fondamentaux et les perspectives économiques solides du Vietnam. Malgré le contexte géopolitique tendu et les vents économiques contraires, le Vietnam a connu une reprise post-pandémique impressionnante.



L'ambassadeur Jaya Ratnam a noté que les parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP) étaient la pierre angulaire de l'engagement économique de Singapour au Vietnam. Ils ont attiré 16,2 milliards de dollars d'investissements et créé plus de 300.000 emplois, a déclaré le diplomate, les qualifiant d'"icône durable de notre partenariat bilatéral".



« C'est un partenariat dans lequel les entreprises vietnamiennes et singapouriennes se complètent et cherchent constamment à s'améliorer afin de répondre aux besoins changeants des deux parties », a-t-il ajouté.



Par exemple, le troisième VSIP à Binh Duong s'est engagé à intégrer les pratiques de la 4e révolution industrielle et les technologies vertes. Cela a aidé à sécuriser l'investissement du groupe LEGO pour construire sa toute première usine neutre en carbone.

Le Premier ministre Pham Minh Chinhà la cérémonie d'inauguration du parc industriel Vietnam - Singapour III à Binh Duong. Photo: VNA



Étant donné que le Vietnam et Singapour se sont tous deux engagés à réduire considérablement leurs émissions de carbone au cours de ces prochaines décennies, l’ambassadeur a souligné la durabilité comme un domaine de collaboration prometteur entre les deux pays.



Le changement climatique serait le principal défi planétaire de ce siècle, a-t-il déclaré, ajoutant que la gestion du problème exigeait que les gouvernements et les entreprises fassent preuve de volonté et collaborent.



"La collaboration dans les énergies renouvelables, les infrastructures durables, les crédits carbone et le financement vert nous permettra d'atteindre nos objectifs dans la transition énergétique verte", a-t-il souligné.

La collaboration dans les énergies renouvelables, les infrastructures durables, les crédits carbone et le financement vert permettra d'atteindre les objectifs dans la transition énergétique verte. Photo: VNA



Il a déclaré que Singapour espérait favoriser la connectivité et l'interopérabilité bilatérales et régionales pour soutenir la croissance des entreprises et les investissements dans l'innovation et la technologie.



"Les nouveaux domaines de collaboration poseront des bases pour développer un partenariat vert et numérique qui façonnera nos relations bilatérales pour les décennies à venir", a-t-il ajouté.



Concernant les relations bilatérales, le diplomate a déclaré que le Vietnam et Singapour avaient maintenu leur amitié inébranlable et disposaient d'une base solide de confiance mutuelle et une tradition de soutien.



Les engagements bilatéraux ont été maintenus tout au long de la pandémie de COVID-19, et les deux pays se sont entraidés.



Depuis la réouverture de leurs frontières au début 2022, le Vietnam et Singapour ont repris des échanges de haut niveau, ce qui a reflété leur intérêt commun d'élargir leur coopération pour inclure des domaines nouveaux et émergents.



Après la visite d'État du président Nguyen Xuan Phuc à Singapour en février 2022, la présidente singapourienne Halimah Yacob a effectué son premier voyage à l'étranger au Vietnam depuis le déclenchement de la pandémie de COVID-19, ce qui était la première fois que les deux nations échangeaient des visites d'État en un an, a-t-il rappelé.

Le président Nguyen Xuan Phuc et la présidente de Singapour Halimah Yacob passent en revue la garde d'honneur de l'Armée populaire du Vietnam le 17 octobre 2022. Photo: VNA



L’ambassadeur a également mentionné la visite officielle au Vietnam du président du Parlement singapourien Tan Chuan-Jin en mai 2022 et du vice-Premier ministre et ministre coordinateur chargé des politiques économiques Heng Swee Keat en septembre 2022, qui ont permis aux deux parties de réaffirmer et renforcer leurs relations bilatérales substantielles à multiples facettes.



"Le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et le 10e du Partenariat stratégique (en 2023) seront l'occasion pour nous de faire le bilan de notre excellente coopération et de tracer de nouvelles voies pour les 50 prochaines années", a dit l’ambassadeur Jaya Ratnam.-VNA