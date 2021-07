Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Poursuivant sa tournée de travail à Ho Chi Minh-Ville, épicentre de la 4e vague épidémique , le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc a travaillé le 30 juillet avec les dirigeants locaux.«L'objectif le plus important en ce moment est de protéger la santé et la sécurité des habitants de la ville et de minimiser le nombre de décès. Il faut mobiliser toutes les ressources pour régler cette question urgente et respecter strictement les Directives 15 et 16 du Premier ministre pour lutter contre l’épidémie de COVID-19», a-t-il déclaré.Le président a également souligné que la distance sociale devait être étroitement associée à la prise en charge de la vie des gens afin qu’ils puissent se conformer bien aux mesures anti-épidémiques.Il a appelé aux efforts conjoints de l'État, du Front de la Patrie du Vietnam, des organisations de masse comme de toutes les organisations bénévoles.Le président a aussi insisté sur le point de vue de réduire le nombre de personnes infectées pour baisser ainsi le nombre de décès, outre le traitement des patients. Alors, la distance sociale doit être resserrée. Il a ordonné à la ville d'accélérer la vaccination.Lors de la séance de travail avec les dirigeants de la mégapole du Sud, le président a annoncé la mobilisation des bienfaiteurs nationaux et étrangers à soutenir Ho Chi Minh-Ville une somme de 103 milliards de dongs, 10 ventilateurs et de nombreuses fournitures médicales. - VNA