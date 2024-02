Merle Ratner, activiste américaine anti-guerre et amie des mouvements de gauche. Photo: VNA

New York (VNA) - Ces 94 dernières années, la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV) a constitué un facteur décisif de toutes les réalisations et victoires du Vietnam, a estimé le 2 février Merle Ratner, activiste américaine anti-guerre et amie des mouvements de gauche, lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'Information (VNA).



Selon elle, le PCV a véritablement réalisé l'idéal d'agir pour le peuple, en le prenant pour «racine» et en obtenant de grandes réalisations dans de nombreux domaines.



Grâce à un esprit révolutionnaire fort et optimiste, le Vietnam a surmonté l'horreur de la guerre pour devenir une économie dynamique à revenu intermédiaire. La politique du PCV visant à développer une économie de marché à orientation socialiste est une caractéristique unique, aidant le Vietnam à tirer parti des opportunités de développement et à récolter de nombreuses réalisations socio-économiques importantes, a évalué Merle Ratner.



En outre, elle a apprécié la position du Vietnam et sa grande contribution aux mouvements de gauche dans le monde ainsi qu'à la coopération Sud-Sud.



De nombreux pays considèrent le Vietnam comme un exemple en matière de défense du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ou droit à l'autodétermination, de la souveraineté nationale et de construction de la société, a-t-elle affirmé.



Merle Ratner a également déclaré que le Vietnam jouait un rôle de plus en plus important en apportant de nombreuses contributions significatives aux organisations multilatérales et régionales telles que les Nations Unies (ONU) et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).



Notamment, dans un monde en constante évolution, la ligne diplomatique des "4 non" et le style de la "diplomatie du bambou" ont fait montre de leur efficacité et apporté une contribution importante aux efforts du pays pour préserver la paix, son indépendance, sa souveraineté et récolter de nombreuses réalisations significatives, a-t-elle conclu. -VNA