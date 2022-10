Genève (VNA) - La représentante permanente du Vietnam auprès des Nations unies, de l’Organisation mondiale du commerce et d’autres organisations internationales à Genève, Lê Thi Tuyêt Mai a assisté et prononcé des discours lors de deux tables rondes de la Building Bridges Week (BBW) qui s’est tenue du 3 au 7 octobre en Suisse.

La représentante permanente du Vietnam auprès des Nations unies, de l’Organisation mondiale du commerce et d’autres organisations internationales à Genève, Lê Thi Tuyêt Mai. Photo: VNA

L’ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai était l’un des orateurs du panel sur "Assurer la nature pour réduire les risques - Solutions de transfert des risques pour les récifs coralliens" présidé par le Bureau du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) à Genève, et un autre sur "Financer l’adaptation au climat et la réduction des risques de catastrophedans les marchés émergents et les économies en développement" par le Bureau de la Banque mondiale (BM) à Genève.Elle a présenté les directives et les politiques du Vietnam pour répondre au changement climatique, atténuer les impacts des catastrophes, restaurer et protéger les ressources naturelles telles que les récifs coralliens. Le Vietnam s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, comme l’a annoncé le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la 26e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26) en novembre 2021.Le plan de développement socio-économique du Vietnam pour 2021-2025 accorde la priorité à l’adaptation au changement climatique, à la protection de l’environnement, à la transformation de l’économie circulaire et à la finance verte pour le développement durable, a-t-elle déclaré.La diplomate a indiqué que pour faire face aux impacts de la dégradation des récifs coralliens sur les moyens de subsistance des populations côtières et pour atteindre l’Objectif de développement durable (ODD) 14 (Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable), le Vietnam a mis en œuvre le programme national de développement durable, approuvé par le gouvernement en 2017, et la stratégie de développement durable de l’économie maritime d’ici 2030, avec une vision à l’horizon 2045 émise en 2018 par le 8e Plénum du Comité central du Parti du 12e mandat.Le manque de ressources financières est l’un des obstacles les plus cruciaux à la mise en œuvre des ODD, y compris les critères liés à la protection de l’environnement et à l’adaptation au changement climatique au Vietnam et dans d’autres pays en développement, a-t-elle souligné.À ces occasions, l’ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai a exprimé ses remerciements à la BM et au PNUD pour leur grand soutien et leurs conseils politiques au Vietnam dans la mise en œuvre des agendas climatiques et environnementaux, ainsi que pour la coopération au développement en général. – VNA