Le Dr Nguyen Hong Hai, chercheur au Centre pour l'avenir des politiques de l'Université du Queensland (Australie). Photo : VNA Hanoï (VNA) - La "diplomatie du bambou" ou l'"école diplomatique vietnamienne du bambou" doit servir l'objectif d'assurer les intérêts de la nation en toutes circonstances et à tout moment. La promotion de la "diplomatie du bambou" montre la confiance du Vietnam dans les affaires extérieures et constitue une ligne directrice pour les diplomates et ceux travaillant dans la diplomatie.

C'est ce qu'a déclaré le Dr Nguyen Hong Hai, chercheur au Centre pour l'avenir des politiques de l'Université du Queensland (Australie) dans une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Sydney.



Selon le Dr Nguyen Hong Hai, pour nommer l'école diplomatique moderne du Vietnam, le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong a analysé les caractéristiques du bambou vietnamien.

Concrètement, la première caractéristique est l'esprit de tolérance, d'harmonie, de souplesse et d'humanité dans le comportement. La deuxième est la forte tradition de la nation dans le maintien de son indépendance et la résistance contre l'agression étrangère. Le troisième est l'idéologie et le style diplomatique de Ho Chi Minh dans son idéologie globale. Le quatrième concerne les acquis du développement du Vietnam et sa position internationale depuis la mise en oeuvre du Renouveau par le Parti communiste du Vietnam. Le cinquième est la tradition de solidarité du peuple vietnamien, créant la force de toute la nation dans la lutte contre les envahisseurs étrangers, l’édification et le développement du pays.



D’après cet expert, le plus récent acquis de la « diplomatie du bambou" se reflète clairement dans les résultats obtenus de la "diplomatie vaccinale" dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, ou dans la conduite face à l'instabilité et à la concurrence féroce entre les grandes puissances de la région et du monde. Jusqu’à présent, les acquis de la "diplomatie du bambou" contribuent au maintien de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, crée un environnement pacifique et favorable au développement du pays ; et prend part de manière active et responsable à la garantie de la sécurité, de la paix et du développement dans la région et dans le monde.



Enfin, Nguyen Hong Hai a conclu que pour maximiser l’efficacité de la "diplomatie du bambou", cette école diplomatique doit être parfaitement saisi aussi bien dans la prise de conscience et les actions de chaque cadre travaillant dans le domaine des affaires étrangères. –VNA